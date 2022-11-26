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    Отсутствие Бензема улучшило атмосферу в сборной Франции (L’Equipe)

    Отъезд нападающего Карима Бензема положительно повлиял на раздевалку сборной Франции.

    Обладатель «Золотого мяча»-2022 получил травму и уехал в расположение «Реала».

    После этого атмосфера в команде улучшилась – некоторые игроки, особенно молодые, почувствовали облегчение.

    • Французы стартовали на ЧМ-2022 с разгрома Австралии (4:1).
    • Сегодня – матч с Данией. Начало – в 19:00 мск.

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    Источник: L’Equipe

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