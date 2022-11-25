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    Уткин: «Катар как прекрасный хозяин ушел спать первым, но оставил дом гостям. Только без бухла»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал фактический вылет Катара с чемпионата мира-2022.

    «Катар прекрасный хозяин. Ушел спать первым, но оставил дом гостям – с накрытыми столами, музыкой и танцами (только что без бухла).

    Вечеринка в таких случаях приобретает неудержимый характер», – написал Уткин.

    • Катар – 1-й хозяин в истории ЧМ, который проиграл 2 матча в группе.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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