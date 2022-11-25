Зырянов вспомнил подробности драки Широкова и Спаллетти на тренировке «Зенита»

Экс-полузащитник «Зенита» Константин Зырянов рассказал о стычке бывшего главного тренера клуба Лучано Спаллетти с полузащитником Романом Широковым.

– С Широковым на тренировке он подрался на ваших глазах?

– Ну, дракой это я бы не назвал. Так, потолкались, покричали – каждый на своем. «Мамма миа! Вафанкуло! («Иди в задницу» прим. «Бомбардира»)» – «Да пошел ты!»

Самое удивительное – после стычки не рассорились окончательно. Наоборот, она развернула их друг к другу. В дальнейшем нормально общались, никаких проблем. Если прежде Широков не всегда выходил с первых минут, то после той истории стал игроком основы и одним из лидеров «Зенита».

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014-й год.

Сейчас он возглавляет «Наполи».

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