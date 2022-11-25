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    Зырянов вспомнил подробности драки Широкова и Спаллетти на тренировке «Зенита»

    Экс-полузащитник «Зенита» Константин Зырянов рассказал о стычке бывшего главного тренера клуба Лучано Спаллетти с полузащитником Романом Широковым.

    – С Широковым на тренировке он подрался на ваших глазах?

    – Ну, дракой это я бы не назвал. Так, потолкались, покричали – каждый на своем. «Мамма миа! Вафанкуло! («Иди в задницу» прим. «Бомбардира»)» – «Да пошел ты!»

    Самое удивительное – после стычки не рассорились окончательно. Наоборот, она развернула их друг к другу. В дальнейшем нормально общались, никаких проблем. Если прежде Широков не всегда выходил с первых минут, то после той истории стал игроком основы и одним из лидеров «Зенита».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7587

      mihail200606 49 минут назад

      Широков ещё тот быдлятина...

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