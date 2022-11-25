Ришарлисон: «С детства мечтал забивать на ЧМ»

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон высказался после победы над Сербией в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 (2:0). У него дубль.
«Играть и забивать на чемпионате мира было моей мечтой с детства. Мы провели отличную игру, особенно во втором тайме, когда воспользовались усталостью соперника.
Теперь пришло время подумать о второй игре, пора отдохнуть и хорошо подготовиться», – цитирует Ришарлисона телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на испанское издание AS.
- Это был дебют Ришарлисона на ЧМ.
- Бразилия возглавила группу.
- Южноамериканцы не брали ЧМ с 2002 года.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»