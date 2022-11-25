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    Ришарлисон: «С детства мечтал забивать на ЧМ»

    Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон высказался после победы над Сербией в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 (2:0). У него дубль.

    «Играть и забивать на чемпионате мира было моей мечтой с детства. Мы провели отличную игру, особенно во втором тайме, когда воспользовались усталостью соперника.

    Теперь пришло время подумать о второй игре, пора отдохнуть и хорошо подготовиться», – цитирует Ришарлисона телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на испанское издание AS.

    • Это был дебют Ришарлисона на ЧМ.
    • Бразилия возглавила группу.
    • Южноамериканцы не брали ЧМ с 2002 года.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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