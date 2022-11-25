Португалия и Гана забили 5 мячей после безголевого 1-го тайма. Это 4-й случай в истории ЧМ

Португалия обыграла Гану со счетом 3:2 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Первый тайм завершился без голов, а после перерыва было забито пять мячей.

Подобное произошло в четвертый раз в истории чемпионатов мира.

ЧМ-1982: Польша – Перу – 5:1;

ЧМ-1994: Нидерланды – Бразилия – 2:3;

ЧМ-2018: Бельгия – Япония – 3:2;

ЧМ-2022: Португалия – Гана – 3:2.

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