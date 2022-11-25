Португалия и Гана забили 5 мячей после безголевого 1-го тайма. Это 4-й случай в истории ЧМ

Португалия обыграла Гану со счетом 3:2 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Первый тайм завершился без голов, а после перерыва было забито пять мячей.
Подобное произошло в четвертый раз в истории чемпионатов мира.
- ЧМ-1982: Польша – Перу – 5:1;
- ЧМ-1994: Нидерланды – Бразилия – 2:3;
- ЧМ-2018: Бельгия – Япония – 3:2;
- ЧМ-2022: Португалия – Гана – 3:2.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Opta