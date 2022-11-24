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    ЧМ-2022. Бразилия обыграла Сербию благодаря дублю Ришарлисона

    Сборная Бразилии победила Сербию со счетом 2:0 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Дубль в активе нападающего «Тоттенхэма» Ришарлисона. Второй гол он забил ударом через себя.

    Бразильцы возглавили группу G. Их следующий соперник – Швейцария (28 ноября, 19:00 мск).

    Сербы пока на последнем месте в квартете. Во 2-м туре чемпионата мира они встретятся с Камеруном (28 ноября, 13:00 мск).

    ЧМ-2022. Группа G. 1-й тур

    Бразилия – Сербия – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ришарлисон, 62; 2:0 – Ришарлисон, 73.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.11.2022 23:55
    Комментарии12
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      Рейтинг: +9584

      САДЫЧОК 1 час назад

      Сербия очень средняя , не интересная команда !
      А , вратарь хороший !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +170

      SuperPav11 > САДЫЧОК 1 час назад

      Самый средний не интересный это ты

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9584

      САДЫЧОК 1 час назад

      Самый красивый гол , наверное в истории Чемпионатов Мира !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27036

      JTherry 1 час назад

      не скрою, болел за Сербию, но...настоящий футбол изобрели в Бразилии, а не в Англии, красивая чемпионская игра...) и красивейшим голом порадовал Ришарлисон...

      3
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      Рейтинг: +170

      SuperPav11 > JTherry 1 час назад

      Да ну на хрен эту бразилию ей нечего не светит

      0
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      Рейтинг: +6323

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Бразилия шикарна. Точно один из фаворитов. Голы блеск. Сербия тоже очень сильная команда . в общем огорчало только то что Бразилия не оставила сопернику шансов

      1
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      Рейтинг: +170

      SuperPav11 > Красногорск_Фан 1 час назад

      Шикарна бразилия тока в ковычках

      0
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      Рейтинг: +6323

      Красногорск_Фан > SuperPav11 55 минут назад

      Подожди может еще твои любимцы встретятся скоро. Бразилия с Португалией и кри ро. А в остальном счет на табло

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      Рейтинг: +1563

      jek718875 > JTherry 40 минут назад

      Пусть и с грязноватого

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      Рейтинг: +27036

      JTherry > Красногорск_Фан 39 минут назад

      порадуйся за самого богатого безработного футболиста, ведь и на этом чемпионате забил гол, пусть и с пенальти...) а по игре Сербии - у них не было плана Б, как играть после забитого гола, сквозила в действиях игроков растерянность...

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      Рейтинг: +6323

      Красногорск_Фан > JTherry 37 минут назад

      Я его в 2004-м ещё смотрел вживую. И с тех пор уважаю. Все идёт отлично. А в Бразилии у меня родственники , так что Сербия конечно братушки , но никак не расстроился.

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      Рейтинг: +170

      SuperPav11 > Красногорск_Фан 6 минут назад

      Че б?

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