Сборная Бразилии победила Сербию со счетом 2:0 в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Дубль в активе нападающего «Тоттенхэма» Ришарлисона. Второй гол он забил ударом через себя.

Бразильцы возглавили группу G. Их следующий соперник – Швейцария (28 ноября, 19:00 мск).

Сербы пока на последнем месте в квартете. Во 2-м туре чемпионата мира они встретятся с Камеруном (28 ноября, 13:00 мск).

ЧМ-2022. Группа G. 1-й тур

Бразилия – Сербия – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ришарлисон, 62; 2:0 – Ришарлисон, 73.

Календарь ЧМ-2022

Результаты ЧМ-2022

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира