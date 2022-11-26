Где и во сколько смотреть матч Франция – Дания: 26 ноября на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Франции и Дании сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Французы в матче 1-го тура обыграли Австралию (4:1), датчане сыграли вничью с Тунисом (0:0).
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- Встреча состоится в субботу, 26 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «974».
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Стартовые составы на матч Франция – Дания
Прогноз на матч Франция – Дания
Источник: «Бомбардир»