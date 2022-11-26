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    Франция – Дания: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы сборных Франции и Дании на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

    Франция: Льорис, Т. Эрнандес, Упамекано, Варан, Кунде, Рабьо, Чуамени, Гризманн, Мбаппе, Жиру, Дембеле.

    Дания: Шмейхель, Меле, Нельссон, Линдстрем, А. Кристенсен, Дамсгор, Р. Кристенсен, Хейбьерг, Эриксен, Корнелиус, Андерсен.

    • Игра пройдет на стадионе «974» в Дохе.
    • Начало – в 19:00 мск.
    • Французы стартовали на ЧМ с победы, датчане – с ничьей.

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    Где смотреть матч Франция – Дания

    Прогноз на матч Франция – Дания

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    Источник: сайт ФИФА

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