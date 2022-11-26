Стали известны стартовые составы сборных Франции и Дании на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Франция: Льорис, Т. Эрнандес, Упамекано, Варан, Кунде, Рабьо, Чуамени, Гризманн, Мбаппе, Жиру, Дембеле.

Дания: Шмейхель, Меле, Нельссон, Линдстрем, А. Кристенсен, Дамсгор, Р. Кристенсен, Хейбьерг, Эриксен, Корнелиус, Андерсен.

Игра пройдет на стадионе «974» в Дохе.

Начало – в 19:00 мск.

Французы стартовали на ЧМ с победы, датчане – с ничьей.

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Прогноз на матч Франция – Дания

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