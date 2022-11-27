Дешам: «Не переживал о проклятии чемпионов мира»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не переживал по поводу «проклятия» действующих чемпионов мира.

Французы – 1-я команда с 2006 года, которая вышла в плей-офф ЧМ в статусе действующего чемпиона.

«Я не переживал. Я никогда не волнуюсь, когда речь идет о моей команде.

Я не думал об этих цифрах, о действующих чемпионах мира и проклятии. Статистика существует для того, чтобы ее ломать», – сказал Дешам.

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