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    Дешам: «Не переживал о проклятии чемпионов мира»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не переживал по поводу «проклятия» действующих чемпионов мира.

    • Французы – 1-я команда с 2006 года, которая вышла в плей-офф ЧМ в статусе действующего чемпиона.

    «Я не переживал. Я никогда не волнуюсь, когда речь идет о моей команде.

    Я не думал об этих цифрах, о действующих чемпионах мира и проклятии. Статистика существует для того, чтобы ее ломать», – сказал Дешам.

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    Источник: Daily Mail

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