Мбаппе – 2-й француз с голами в 3 матчах ЧМ подряд

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 (2:1). У него голы в трех встречах ЧМ подряд.

Последним французом, забившим в трех играх чемпионата мира подряд, был Жюст Фонтен в 1958 году, который отличился в шести матчах подряд.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

С Мбаппе французы в 2018 году выиграли ЧМ.

Франция досрочно вышла в плей-офф.

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