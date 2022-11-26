Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мбаппе – 2-й француз с голами в 3 матчах ЧМ подряд

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 (2:1). У него голы в трех встречах ЧМ подряд.

    Последним французом, забившим в трех играх чемпионата мира подряд, был Жюст Фонтен в 1958 году, который отличился в шести матчах подряд.

    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • С Мбаппе французы в 2018 году выиграли ЧМ.
    • Франция досрочно вышла в плей-офф.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Мбаппе сравнялся с Зиданом по голам за Францию 1
    Мбаппе догнал Месси по голам на чемпионатах мира 1
    ЧМ-2022. Франция благодаря дублю Мбаппе победила Данию (2:1) и вышла в плей-офф 11
    Источник: телеграм-канал Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11