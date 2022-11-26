Франция – Дания: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 26 ноября

Сборные Франции и Дании сыграют в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 26 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Команды встречались друг с другом 14 раз: 8 раз победили французы, 5 раз – датчане.

Франция в игре 1-го тура разгромила Австралию (4:1), Дания сыграла вничью с Тунисом (0:0).

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Коэффициенты:

Победа Франции – 1.87

Ничья – 3.60

Победа Дании – 4.80

Рекомендуемая ставка: победа Франции

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