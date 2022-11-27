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    Мостовой спрогнозировал, кто станет лучшим игроком ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы Франции над Данией во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    «Не был удивлен победой Франции, даже счет предугадал.

    Думал, будет ничья, но у французов есть Мбаппе, который все решает. Думаю, он будет лучшим футболистом на ЧМ.

    Мне не показалось, что для сборной Франции игра принесла легкую победу.

    Чем удивили датчане? Дания и в первой игре не смогла ничего противопоставить Тунису. Многие думали, что Франция и Данию обыграет 3:0. Считаю, счет 1:1 был бы для Дании неплохим результатом.

    Шансы Дании пройти дальше? Изначально я в них не верил. Дания сильнее Австралии и, если приложит максимум усилий, конечно, должна обыгрывать австралийцев.

    Посмотрим! Для австралийцев такой шанс выпадает раз в жизни, и они будут умирать на поле», – сказал Мостовой.

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    Источник: Sport24

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