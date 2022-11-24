Рианчо: «Сборная Испании играет как «Спартак»

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу сборной Испании над Коста-Рикой (7:0) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.
«Отличный матч сборной Испании. У всех болельщиков хорошие ожидания от этой команды на мундиале. Выводы пока делать рано, еще две игры в группы и матчи плей-офф. Однако это не та сборная Испании, которая вылетала от сборной России в 2018-м.
Есть ли в России команда, которая играет, как испанская сборная? Да, это «Спартак». Гильермо Абаскаль использует ту же тактику и философию, что и Луис Энрике», — сказал Рианчо.
- Испания возглавила группу.
- Во 2-м туре Испания сыграет с Германией.
- Испания выиграла ЧМ в 2010 году.
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