Рианчо: «Сборная Испании играет как «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу сборной Испании над Коста-Рикой (7:0) в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

«Отличный матч сборной Испании. У всех болельщиков хорошие ожидания от этой команды на мундиале. Выводы пока делать рано, еще две игры в группы и матчи плей-офф. Однако это не та сборная Испании, которая вылетала от сборной России в 2018-м.

Есть ли в России команда, которая играет, как испанская сборная? Да, это «Спартак». Гильермо Абаскаль использует ту же тактику и философию, что и Луис Энрике», — сказал Рианчо.

Испания возглавила группу.

Во 2-м туре Испания сыграет с Германией.

Испания выиграла ЧМ в 2010 году.

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