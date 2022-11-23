Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ЧМ-2022. Испания разгромила Коста-Рику (7:0), у Феррана дубль

    Испания в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 разгромила Коста-Рику. Испанцы забили семь голов.

    Дубль оформил Ферран Торрес из «Барселоны».

    Испания возглавила группу.

    Во втором туре Испания сыграет с Германией, Коста-Рика – с Японией.

    ЧМ-2022. Группа Е. 1-й тур

    Испания – Коста-Рика – 7:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Ольмо, 11; 2:0 – Асенсио, 21; 3:0 – Торрес, 31 (с пенальти); 4:0 – Торрес, 54; 5:0 – Гави, 74; 6:0 – Солер, 90; 7:0 – Мората, 90+2.

    Календарь ЧМ-2022

    Результаты ЧМ-2022

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Испания повторила рекорд 88-летней давности

    Новости по теме
    Испания в матче с Коста-Рикой установила три рекорда ЧМ
    Коста-Рика ни разу не пробила по воротам в матче с Испанией. Это второй случай в истории ЧМ 1
    Гави установил рекорд сборной Испании
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:58
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25

      egraf 24 минуты назад

      Ура! Наконец-то моя ставка сыграла

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20006

      Persona_non_Grata > egraf 23 минуты назад

      ))) Сегодня эта и моя первая !)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +163

      SuperPav11 > egraf 21 минуту назад

      Ставят только идиоты

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +163

      SuperPav11 > Persona_non_Grata 21 минуту назад

      Ставят только идиоты 2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      SuperPav11 32 минуты назад

      С отскоком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      Mr. 43 минуты назад

      7 ударов в створ = 7 голов в ворота бывшего вратаря мадридского Реала...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11