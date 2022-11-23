Испания в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 разгромила Коста-Рику. Испанцы забили семь голов.

Дубль оформил Ферран Торрес из «Барселоны».

Испания возглавила группу.

Во втором туре Испания сыграет с Германией, Коста-Рика – с Японией.

ЧМ-2022. Группа Е. 1-й тур

Испания – Коста-Рика – 7:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Ольмо, 11; 2:0 – Асенсио, 21; 3:0 – Торрес, 31 (с пенальти); 4:0 – Торрес, 54; 5:0 – Гави, 74; 6:0 – Солер, 90; 7:0 – Мората, 90+2.

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Испания в матче с Коста-Рикой установила три рекорда ЧМ