Испания в матче с Коста-Рикой установила три рекорда ЧМ

Сборная Испании в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Коста-Рику (7:0).

Испания сделала более тысячи передач за матч. Это рекорд чемпионатов мира (без учета матчей с дополнительным временем).

Также Испания установила рекорд ЧМ по точным передачам (976 за матч) и по владению мячом (81,8 процента).

По воротам испанцев ни разу не пробили.

Испания возглавила группу.

Во 2-м туре Испания сыграет с Германией.

Испания выиграла ЧМ в 2010 году.

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