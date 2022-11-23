Испания в матче с Коста-Рикой установила три рекорда ЧМ

Сборная Испании в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Коста-Рику (7:0).
Испания сделала более тысячи передач за матч. Это рекорд чемпионатов мира (без учета матчей с дополнительным временем).
Также Испания установила рекорд ЧМ по точным передачам (976 за матч) и по владению мячом (81,8 процента).
По воротам испанцев ни разу не пробили.
- Испания возглавила группу.
- Во 2-м туре Испания сыграет с Германией.
- Испания выиграла ЧМ в 2010 году.
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Источник: телеграм-канал Opta