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    Испания в матче с Коста-Рикой установила три рекорда ЧМ

    Сборная Испании в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Коста-Рику (7:0).

    Испания сделала более тысячи передач за матч. Это рекорд чемпионатов мира (без учета матчей с дополнительным временем).

    Также Испания установила рекорд ЧМ по точным передачам (976 за матч) и по владению мячом (81,8 процента).

    По воротам испанцев ни разу не пробили.

    • Испания возглавила группу.
    • Во 2-м туре Испания сыграет с Германией.
    • Испания выиграла ЧМ в 2010 году.

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    Источник: телеграм-канал Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3054

      Ziklop 2 минуты назад

      следующие игры покажут, так сильны испанцы или парни с Коста-Рика так слабы?

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