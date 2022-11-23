Шалимов предположил, почему ЧМ-2022 проводится не летом

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов высказался на тему проведения чемпионата мира-2022 осенью-зимой.

«Вы не задумывались, почему чемпионат проводится в ноябре-декабре? Я недавно задумался. Из-за Рамадана, который на ЧМ-2018 выпал на лето, и игроки не могли ни пить, ни есть.

А сейчас договорились, чтобы чемпионат прошел в ноябре-декабре, чтобы не выпасть на Рамадан. Денег у организаторов на это достаточно. Тут дело не в погоде, я думаю», – сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Официальная причина проведения ЧМ-2022 осенью – жаркая погода в Катаре летом.

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