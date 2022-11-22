Каждый игрок Саудовской Аравии получил по 2,5 миллиона евро за победу над Аргентиной (Тимур Гурцкая)

Стал известен размер премиальных, которые получили футболисты сборной Саудовской Аравии за победу над Аргентиной на ЧМ-2022.

«Появилась проверенная информация, как всегда на нашем канале. Шейх, король или Федерация футбола Саудовской Аравии – не важно... У нас есть информация из тренерского штаба, что за победу над Аргентиной каждый игрок получил по 2,5 миллиона евро премиальных.

По-моему, чемпионат мира для Саудовской Аравии уже закончен», – сообщил агент Тимур Гурцкая.

Саудовская Аравия победила Аргентину со счетом 2:1.

Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.

Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).

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