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    Аргентина идет на последнем месте в группе С после первого тура ЧМ-2022

    Завершились матчи первого тура группового этапа ЧМ-2022 в группе С.

    Сборная Аргентины уступила Саудовской Аравии (1:2), а Польша и Мексика сыграли вничью – 0:0.

    По итогам первого тура Аргентина занимает последнее место в группе С. Саудовская Аравия – единоличный лидер квартета.

    • Прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.
    • Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6216

      Красногорск_Фан 3 минуты назад

      А коварные арабы бухла не продают чтобы соперники расстраивались еще и на трезвую .

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