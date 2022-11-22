Аргентина идет на последнем месте в группе С после первого тура ЧМ-2022

Завершились матчи первого тура группового этапа ЧМ-2022 в группе С.

Сборная Аргентины уступила Саудовской Аравии (1:2), а Польша и Мексика сыграли вничью – 0:0.

По итогам первого тура Аргентина занимает последнее место в группе С. Саудовская Аравия – единоличный лидер квартета.

Прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.

Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

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