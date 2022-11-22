Тренер Саудовской Аравии: «Победа над Аргентиной навсегда войдeт в историю ЧМ»

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар прокомментировал победу над Аргентиной на ЧМ-2022.

«Мои игроки были немного обеспокоены в перерыве. Я сказал им: «Вы хорошо сыграли в первом тайме». После перерыва они постарались найти возможность изменить ход матча.

Этот результат навсегда войдeт в историю чемпионатов мира и Саудовской Аравии.

Никогда не знаешь, как приходят подобные результаты. Это всe благодаря работе и богу. В футболе есть вещи, которые невозможно объяснить, потому что Аргентина гораздо сильнее нас, но сегодня наши футболисты вошли в историю своей страны.

Нам предстоит сыграть ещe дважды с командами, которые выше нас в рейтинге ФИФА, поэтому важно сохранять концентрацию», — цитирует Ренара GFFN.

Саудовская Аравия победила Аргентину со счетом 2:1.

Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.

Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).

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