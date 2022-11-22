Тренер «Црвены Звезды»: «Без России мировой футбол стал значительно хуже»

Главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Мы, сербы, как никто другой знаем, как быть исключeнными — прошли это в 90-х.

Я люблю российский футбол — ваши команды и сборную. Не могу комментировать, правильное решение или нет. Но без россиян мировой футбол стал значительно хуже. Вместе с вами он был бы лучше», – сказал Милоевич.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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