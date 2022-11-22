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    Мексика – Польша: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Мексики и Польши назвали стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Мексика: Очоа, Санчес, Монтес, Альварес, Морено, Эррера, Вега, Лосано, Гальярдо, Чавес, Мартин.

    Польша: Щесны, Кивиор, Глик, Берешиньски, Кэш, Залевски, Каминьски, Крыховяк, Зелински, Шиманьски, Левандовски.

    • Игра начнется в 19:00 мск.
    • Матч пройдет на стадионе «974» в Дохе.

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    Прогнозы на матч Мексика – Польша

    Где смотреть матч Мексика – Польша

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    Где и во сколько смотреть матч Мексика – Польша 22 ноября на чемпионате мира по футболу 2022
    Источник: сайт ФИФА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +951

      ARSteven89 58 минут назад

      Только давайте без меценатской помощи Месси и игры вничью 2:2.

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      Рейтинг: +17968

      Cleaner 1 час назад

      Мексика, сегодня я за тебя! Удачи...)

      1
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      Рейтинг: +6206

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Очень надеюсь с момента жеребьёвки что Мексика вывернет Поляков мехом наружу. Даже с работы сбежал чтобы насладиться этим удовольствием (надеюсь) а там и злая Аргентина на подходе.

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      Рейтинг: +8291

      vladik12 1 час назад

      Посмотрим этот матч на стадионе из мусорных контейнеров!

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      Рейтинг: +951

      ARSteven89 > vladik12 57 минут назад

      Да неее, там просто грузовые) Такие же как с Владивостока на Магадан баржы таскают)

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