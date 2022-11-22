Сборные Мексики и Польши назвали стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Мексика: Очоа, Санчес, Монтес, Альварес, Морено, Эррера, Вега, Лосано, Гальярдо, Чавес, Мартин.
Польша: Щесны, Кивиор, Глик, Берешиньски, Кэш, Залевски, Каминьски, Крыховяк, Зелински, Шиманьски, Левандовски.
- Игра начнется в 19:00 мск.
- Матч пройдет на стадионе «974» в Дохе.
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Прогнозы на матч Мексика – Польша
Источник: сайт ФИФА