Сборные Мексики и Польши сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
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- Встреча состоится во вторник, 22 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «974».
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Прогноз на матч Мексика – Польша
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Стартовые составы на матч Мексика – Польша
Источник: «Бомбардир»