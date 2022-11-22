Сборные Мексики и Польши сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Получи 2000 рублей бесплатно и поставь на матчи чемпионата мира

Встреча состоится во вторник, 22 ноября.

Матч пройдет на стадионе «974».

Начало – в 19:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Прогноз на матч Мексика – Польша

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Стартовые составы на матч Мексика – Польша

Полное расписание игр на ЧМ-2022