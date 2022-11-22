Сборные Мексики и Польши сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 22 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Сборные провели четыре очные встречи: две победы Мексики, две ничьих.

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Коэффициенты:

Победа Мексики – 2.70

Ничья – 3.0

Победа Польши – 2.85

Рекомендуемая ставка: ничья, ТМ2.5

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Стартовые составы на матч Мексика – Польша

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