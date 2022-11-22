Сборные Мексики и Польши сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет во вторник, 22 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Сборные провели четыре очные встречи: две победы Мексики, две ничьих.
Получи до 7000 рублей за регистрацию и поставь на матчи ЧМ-2022
Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: ничья, ТМ2.5
ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Участвуй в «Конкурсе прогнозов» и выигрывай призы
Стартовые составы на матч Мексика – Польша
Источник: «Бомбардир»