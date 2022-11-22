«Может, сборная России в 2018 году была сильнее этой Аргентины». Гранат – о матчах с Саудовской Аравией

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал поражение Аргентины от Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022.

Саудовцы победили со счетом 2:1.

4,5 года назад на чемпионате мира Россия разгромила Саудовскую Аравию – 5:0.

«Считаю, что Саудовская Аравия заслуженно обыграла Аргентину. Во втором тайме аргентинцы не создали ни одного опасного момента.

Если честно, до старта ЧМ я считал их фаворитами турнира. Но сейчас – нет. Центр поля и защита показали себя с плохой стороны. Неубедительная у них команда.

Саудовская Аравия стала сильной сборной. Мы их так легко взяли в 2018 году, а они обыграли Аргентину. За четыре года они набрались опыта, сыгрались, результат налицо.

Стоит отметить тренерскую работу, мы видим желание, агрессию у игроков на поле! Всe по делу.

Может быть, сборная России в 2018 году была сильнее этой Аргентины», – сказал Гранат.

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