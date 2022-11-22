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    «Может, сборная России в 2018 году была сильнее этой Аргентины». Гранат – о матчах с Саудовской Аравией

    Экс-защитник сборной России Владимир Гранат прокомментировал поражение Аргентины от Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022.

    • Саудовцы победили со счетом 2:1.
    • 4,5 года назад на чемпионате мира Россия разгромила Саудовскую Аравию – 5:0.

    «Считаю, что Саудовская Аравия заслуженно обыграла Аргентину. Во втором тайме аргентинцы не создали ни одного опасного момента.

    Если честно, до старта ЧМ я считал их фаворитами турнира. Но сейчас – нет. Центр поля и защита показали себя с плохой стороны. Неубедительная у них команда.

    Саудовская Аравия стала сильной сборной. Мы их так легко взяли в 2018 году, а они обыграли Аргентину. За четыре года они набрались опыта, сыгрались, результат налицо.

    Стоит отметить тренерскую работу, мы видим желание, агрессию у игроков на поле! Всe по делу.

    Может быть, сборная России в 2018 году была сильнее этой Аргентины», – сказал Гранат.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3384

      AZ 52 минуты назад

      Россия щас никому не интересна... Не игры с таджиками ни с узбеками, тем более такие "сверхрезультативные"...

      1
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      Рейтинг: +1285

      Красногвардейчик 1 час назад

      Да что там Аргентина!!! Мы с самими таджиками и узбеками вничью играем!!!))Западу повезло что мощной команды Карпина нет на ЧМ....)))))))))

      2
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      Рейтинг: +144

      SuperPav11 1 час назад

      Россия дошла бы до финала

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