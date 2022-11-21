31-летний ван Дейк провел первый матч на ЧМ/Евро

В первом туре группового этапа ЧМ-2022 Нидерланды обыграли Сенегал со счетом 2:0.

Этот матч стал дебютным для защитника голландцев Вирджила ван Дейка на чемпионатах мира и Европы.

31-летний футболист «Ливерпуля» дебютировал за сборную в октябре 2015 года, однако на Евро-2016 и ЧМ-2018 Нидерланды не отобрались, а Евро-2020 ван Дейк пропустил из-за травмы.

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