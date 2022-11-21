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    Карпин «При мне Кафанов никогда и никуда из «Ростова» не уйдет»

    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин исключил уход из своего штаба тренера вратарей Виталия Кафанова.

    «Уйдeт ли Кафанов, если Бердыева назначат в «Сочи»? Я знаю, что при мне Виталич никуда из «Ростова» не уйдeт. Никуда и никогда», – сказал Карпин.

    • Кафанов и Бердыев долгое время работали вместе.
    • «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
    • Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».
    • В России он не тренирует с 2019 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    21.11.2022 23:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17942

      Cleaner 46 минут назад

      Карпин «При мне сборная России никогда и никуда не выйдет! Ни на ЧМ, ни на ЧЕ. Даже если нас допустят к соревнованиям.»

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      Рейтинг: +51147

      MaxRnD > Cleaner 37 минут назад

      Иди лучше разбирайся, как вы просрали последние 4 игры, 3-и из которых днарям, а то, пока вас Валера так плотно беспокоит, тихо успеете со своим лысым физруком вылететь в ФНЛ

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