Карпин «При мне Кафанов никогда и никуда из «Ростова» не уйдет»

Карпин «При мне сборная России никогда и никуда не выйдет! Ни на ЧМ, ни на ЧЕ. Даже если нас допустят к соревнованиям.»
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин исключил уход из своего штаба тренера вратарей Виталия Кафанова.
«Уйдeт ли Кафанов, если Бердыева назначат в «Сочи»? Я знаю, что при мне Виталич никуда из «Ростова» не уйдeт. Никуда и никогда», – сказал Карпин.
- Кафанов и Бердыев долгое время работали вместе.
- «Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.
- Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».
- В России он не тренирует с 2019 года.
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