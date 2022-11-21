Карпин «При мне Кафанов никогда и никуда из «Ростова» не уйдет»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин исключил уход из своего штаба тренера вратарей Виталия Кафанова.

«Уйдeт ли Кафанов, если Бердыева назначат в «Сочи»? Я знаю, что при мне Виталич никуда из «Ростова» не уйдeт. Никуда и никогда», – сказал Карпин.

Кафанов и Бердыев долгое время работали вместе.

«Сочи» идет на 9-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 17 турах.

Бердыев сейчас работает в иранском «Тракторе».

В России он не тренирует с 2019 года.

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