Англия забила Ирану 3 гола в первом тайме, который длился 59 минут. «Бомбардир» ведет текстовый онлайн

Сборная Англии громит Иран в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 (4:1, второй тайм).

Первый тайм длился более 59 минут. Главный арбитр добавил 14 минут из-за оказания помощи вратарю сборной Ирана в начале игры.

В первом тайме в составе английской сборной отличились Джуд Беллингем, Букайо Сака и Рахим Стерлинг.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

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