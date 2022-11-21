Судья добавил 14 минут к первому тайму матча Англия – Иран

Сборная Англии громит Иран в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 (4:1, второй тайм).

Главный арбитр встречи добавил 14 минут к первому тайму. В начале матча врачи около десяти минут оказывали помощь вратарю сборной Ирана Алирезу Бейранванду.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

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