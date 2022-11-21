Судья добавил 14 минут к первому тайму матча Англия – Иран

Сборная Англии громит Иран в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 (4:1, второй тайм).
Главный арбитр встречи добавил 14 минут к первому тайму. В начале матча врачи около десяти минут оказывали помощь вратарю сборной Ирана Алирезу Бейранванду.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: Бомбардир.ру