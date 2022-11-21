Вратарь сборной Ирана разбил нос и потерял сознание. Ему оказывали помощь около десяти минут и унесли с поля на носилках

Сборная Ирана играет с Англией в первом туре группового этапа ЧМ-2022.
На 19-й минуте поле на носилках покинул вратарь иранцев Алиреза Бейранванд. В начале матча он сломал нос и на некоторое время потерял сознание после столкновения со своим защитником.
Вратарю около десяти минут оказывали помощь, после чего он захотел продолжить игру. Однако, через некоторое время голкипер попросил замену.
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Источник: Бомбардир.ру