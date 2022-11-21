Вратарь сборной Ирана разбил нос и потерял сознание. Ему оказывали помощь около десяти минут и унесли с поля на носилках

Сборная Ирана играет с Англией в первом туре группового этапа ЧМ-2022.

На 19-й минуте поле на носилках покинул вратарь иранцев Алиреза Бейранванд. В начале матча он сломал нос и на некоторое время потерял сознание после столкновения со своим защитником.

Вратарю около десяти минут оказывали помощь, после чего он захотел продолжить игру. Однако, через некоторое время голкипер попросил замену.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

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