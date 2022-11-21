Мане впервые высказался о пропуске ЧМ-2022

На одного нырка станет меньше
Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане дал комментарий по поводу своего неучастия в ЧМ-2022.
- Футболист перенес операцию на сухожилии.
- Он выбыл из строя на 3 месяца.
- На групповом этапе соперниками Сенегала будут Нидерланды, Катар и Эквадор.
«Многие прислали мне слова поддержки в связи с травмой. Слава Богу, операция прошла хорошо. Хочу всех поблагодарить и выразить признательность.
В понедельник наша дорогая страна начнет свой путь на чемпионате мира. Уверен, что к каждому матчу отношение будет как к финалу.
Я также убежден, что все сенегальцы будут поддерживать сборную перед маленькими экранами своих телевизоров.
Как и все болельщики, я знаю, что мои партнеры по команде будут сражаться за честь нашей страны. Да здравствует Сенегал, вперед», – написал Мане в соцсетях.
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