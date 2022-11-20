Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Валенсия – автор первого гола на ЧМ-2022. Он забил Катару с пенальти

    В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Катара и Эквадора.

    Счет в игре открыл Эннер Валенсия. Капитан эквадорцев реализовал пенальти на 17-й минуте.

    33-летний форвард стал автором первого гола на чемпионате мира в Катаре.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Мы хотим пива!» Фанаты Эквадора – во время матча с Катаром
    Впервые в истории первый гол на ЧМ был забит с пенальти
    Валенсия сделал дубль в ворота Катара
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11