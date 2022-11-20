Валенсия – автор первого гола на ЧМ-2022. Он забил Катару с пенальти

В эти минуты проходит матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между сборными Катара и Эквадора.
Счет в игре открыл Эннер Валенсия. Капитан эквадорцев реализовал пенальти на 17-й минуте.
33-летний форвард стал автором первого гола на чемпионате мира в Катаре.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Матч начался в 19:00 мск.
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Источник: «Бомбардир»