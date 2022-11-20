Хлусевич: «После матча в Таджикистане не чувствовал стопы. Поле очень твердое»

хз хз о чем он, у меня после искусственного поля ступни болят только если босиком по нему бегать, в бутсах никогда такого не было....21 год...нежная малышка, мы так то все детство на щебенке проиграли и ниче никогда не болело...
Защитник сборной России Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от товарищеского матча с Таджикистаном (0:0).
«И в матче с Киргизией, и в матче с Таджикистаном поле было тяжеловатым. Но в Киргизии хотя бы натуральный и мягкий газон, в отличие от Таджикистана. Там ужасно – поле очень твeрдое. После игры не чувствовал стопы.
В любом случае в РПЛ привыкаешь к хорошим газонам. Последний раз на искусственном играл года два в Уфе. Отвык», – сказал Хлусевич.
- В 15:00 по Москве Россия сыграет с Узбекистаном.
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