Хлусевич: «После матча в Таджикистане не чувствовал стопы. Поле очень твердое»

Защитник сборной России Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от товарищеского матча с Таджикистаном (0:0).

«И в матче с Киргизией, и в матче с Таджикистаном поле было тяжеловатым. Но в Киргизии хотя бы натуральный и мягкий газон, в отличие от Таджикистана. Там ужасно – поле очень твeрдое. После игры не чувствовал стопы.

В любом случае в РПЛ привыкаешь к хорошим газонам. Последний раз на искусственном играл года два в Уфе. Отвык», – сказал Хлусевич.

В 15:00 по Москве Россия сыграет с Узбекистаном.

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