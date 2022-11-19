Радимов – фаворит на пост тренера «Пари НН», «Краснодар» ведет переговоры с Личкой, «МЮ» подаст на Роналду в суд и другие новости

Роналду: «Завершу карьеру, если сборная Португалии выиграет ЧМ-2022».

Роналду: «Тен Хаг не уважает меня. Он не имеет права выпускать меня на три минуты».

Роналду назвал Руни «крысой». Ранее он заявил, что выглядит лучше него.

Баринов рассказал, какая команда им интересуется.

Власти Катара не разрешат продавать пиво на ЧМ-2022. ФИФА узнала об этом за 3 дня до начала турнира.

«Оренбург» подтвердил, что «Краснодар» ведет переговоры с Личкой: «Не хотим его отпускать».

Жена Карпина: «Как же мне стыдно за наших болельщиков».

«МЮ» работает над расторжением контракта с Роналду без выплаты компенсации.

«Манчестер Юнайтед» подаст в суд на Роналду из-за его интервью.

Стал известен фаворит на пост тренера «Пари НН».

«Сочи» рассматривает на пост тренера 70-летнего Бердыева.