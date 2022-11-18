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Жена Карпина: «Как же мне стыдно за наших болельщиков»

18 ноября 2022, 12:48
31

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, раскритиковала болельщиков после ничьей с Таджикистаном (0:0).

«Почитала комментарии про вчерашнюю игру. Стараюсь этого не делать, но в поезде было время, увы.

Как же мне стыдно за наших болельщиков (не всех, конечно). Не потому, что поливают наших ребят, к этому у меня уже иммунитет.

Мне стыдно и неловко читать, какими словами называют, как принижают, да просто оскорбляют соперников. Страну, которая согласилась сыграть, которая так тепло приняла. Хотя бы за это можно говно придержать?

Спорт – это и про уважение соперника», – написала Карпина в соцсети.

  • Россия не смогла обыграть 108-ю команду в рейтинге ФИФА.
  • Матч проходил в Душанбе.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (31)
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Эном айс
1668765375
Умничка.
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paracetamol
1668766429
А мне стыдно за такого тренера и игроков сборной. Хорошо, что она не попала на ЧМ-22, вот был бы позор!
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ВетеR
1668767679
стыдно должно быть за сборную
Ответить
somn
1668770147
Да нормально наши играли. Это искусственное поле виновато.
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РИЯ
1668770439
Согласна с Дарьей. Наши болельщики вообще с катушек съехали. Слишком много себе позволяют. Настоящий болельщик поддержит свою команду в любой ситуации. Выиграли - порадуется, проиграли - посочувствует, поддержат. А те, кто отметился после игры с таджиками - не болельщики, а самые настоящие хищники, цепляющиеся за соломинку, чтобы наброситься с яростью. Да еще и дойти до наглости с критикой соперника. Вы настоящее ДНО!
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derrik2000
1668771091
А я, вот, рад, что у нас ещё много БОЛЕЛЬЩИКОВ, а не проплаченных "поддерживающих". БОЛЕЛЬЩИКИ смотрели то, что ИГРОЙ назвать нельзя. Так... "встреча команд Таджикистана и России".... БОЛЕЛЬЩИКИ прямо высказали своё мнение о том безобразии, что видели. А эта баба о своём кармане печётся как может: очень большое бабло за сборную их семейке явно лишним не будет. Болельщики НЕ Таджикистан оскорбляли, а выражали своё возмущение тем, что Валерик, взяв ребят-футболистов (хороших российских футболистов), поехал с ними, как оказалось, в развлекательную поездку по Средней Азии за счёт НАШИХ денег, т. е. денег налогоплательщиков. Никогда не считал Валерика человеком высоких моральных принципов.
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АЛЕКС 58
1668775155
Играл Ростов против сборной Таджикистана. Маленько обос...сь. Зачем Валеру ставили тренером сборной?
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