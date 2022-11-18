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    Жена Карпина: «Как же мне стыдно за наших болельщиков»

    Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, раскритиковала болельщиков после ничьей с Таджикистаном (0:0).

    «Почитала комментарии про вчерашнюю игру. Стараюсь этого не делать, но в поезде было время, увы.

    Как же мне стыдно за наших болельщиков (не всех, конечно). Не потому, что поливают наших ребят, к этому у меня уже иммунитет.

    Мне стыдно и неловко читать, какими словами называют, как принижают, да просто оскорбляют соперников. Страну, которая согласилась сыграть, которая так тепло приняла. Хотя бы за это можно говно придержать?

    Спорт – это и про уважение соперника», – написала Карпина в соцсети.

    • Россия не смогла обыграть 108-ю команду в рейтинге ФИФА.
    • Матч проходил в Душанбе.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии30
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      Рейтинг: +20256

      derrik2000 27 минут назад

      А я, вот, рад, что у нас ещё много БОЛЕЛЬЩИКОВ, а не проплаченных "поддерживающих".
      БОЛЕЛЬЩИКИ смотрели то, что ИГРОЙ назвать нельзя. Так... "встреча команд Таджикистана и России"....
      БОЛЕЛЬЩИКИ прямо высказали своё мнение о том безобразии, что видели.
      А эта баба о своём кармане печётся как может: очень большое бабло за сборную их семейке явно лишним не будет.
      Болельщики НЕ Таджикистан оскорбляли, а выражали своё возмущение тем, что Валерик, взяв ребят-футболистов (хороших российских футболистов), поехал с ними, как оказалось, в развлекательную поездку по Средней Азии за счёт НАШИХ денег, т. е. денег налогоплательщиков.
      Никогда не считал Валерика человеком высоких моральных принципов.

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      Рейтинг: +17

      РИЯ 38 минут назад

      Согласна с Дарьей. Наши болельщики вообще с катушек съехали. Слишком много себе позволяют. Настоящий болельщик поддержит свою команду в любой ситуации. Выиграли - порадуется, проиграли - посочувствует, поддержат. А те, кто отметился после игры с таджиками - не болельщики, а самые настоящие хищники, цепляющиеся за соломинку, чтобы наброситься с яростью. Да еще и дойти до наглости с критикой соперника. Вы настоящее ДНО!

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      Рейтинг: +605

      somn 43 минуты назад

      Да нормально наши играли. Это искусственное поле виновато.

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      Рейтинг: +20256

      derrik2000 > somn 23 минуты назад

      Ага. Ещё виноваты пятна на Солнце и полнолуние... ))

      0
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      Рейтинг: +6140

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Согласен. Спорт это уважение. А рейтинги нужны только чтобы вводить в заблуждение в букмекерских мутках. Вместе с тем - играла сборная РФ отвратительно.

      0
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      Рейтинг: +12106

      ВетеR 1 час назад

      стыдно должно быть за сборную

      0
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      Рейтинг: +50958

      MaxRnD > ВетеR 34 минуты назад

      За своё бы лучше скулил, стыдливый
      https://soccer365.ru/games/1832902/

      0
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      Рейтинг: +346

      НикКин 1 час назад

      А мне стыдно за весь Российский футбол который ваш муж игроки вот такие его позорят и уничтожают

      3
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      Рейтинг: +17

      РИЯ > НикКин 28 минут назад

      Позорят футбол ваши комментарии, которые вы размещаете в сети на всеобщее обозрение. Себя пиарите, а страну и футбол хаите. Это вам должно быть стыдно! Кто вам дал право обязывать кого то к чему то. Придет время, всему научится и наша молодежь. Но НАША, а не чужая.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +346

      НикКин > РИЯ 8 минут назад

      Хорошо как скажете больше писать вообще не буду и удалю свой аккаунт благодарю за совет

      0
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      Рейтинг: +17858

      Cleaner 1 час назад

      Болельщики - жене Карпина: - Как же нам стыдно за Вашего мужа!...(((

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17406

      paracetamol 1 час назад

      А мне стыдно за такого тренера и игроков сборной. Хорошо, что она не попала на ЧМ-22, вот был бы позор!

      6
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      Рейтинг: +671

      Спартач80 > paracetamol 1 час назад

      Так же,как за Зенит в ЛЧ?...

      4
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      Рейтинг: +17858

      Cleaner > Спартач80 1 час назад

      Так же, как за Зенит в ЛЧ? Круче! Так, как Спартак в ЛЕ!...)))

      ПС: После запятой ПРОБЕЛ обязателен!..)

      1
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      Рейтинг: +671

      Спартач80 > Cleaner 1 час назад

      Тут всем стыдно за тебя,который прячется сразу,как его команда обо.с.р.ётся=)))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +671

      Спартач80 > Cleaner 57 минут назад

      Спартак занял 1-е место в группе.Зенит уже даже в ЛЕ успел вылететь,а нас отстранили.....И в чём тут стыдоба за Спартак,в ЛЕ?...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16461

      Fusballer > Спартач80 51 минуту назад

      Да он дурачок, не обращай внимание.

      3
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      Рейтинг: +415

      rac531 1 час назад

      У купальнике она эффектней, а бе него, надеюсь, бесподобна)
      Воистину, настоящая эстонская кросотка)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12097

      Алексей З 1 час назад

      Дарья , а за работу мужа не стыдно ?
      Это его ТРУД вызвал у многих негативное проявление иммоций.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +671

      Спартач80 > Алексей З 1 час назад

      Иди русский язык учи,лабух...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17858

      Cleaner > Спартач80 1 час назад

      После запятой пробел ставится. ЛАБУХ!!!...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +671

      Спартач80 > Cleaner 1 час назад

      Клоун,это мне решать,ставить пробел,или нет=))))

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      Ответить
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      Рейтинг: +671

      Спартач80 > Cleaner 1 час назад

      Ты подружка что-ль,этого лизуна каклам?=))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +50958

      MaxRnD > Спартач80 36 минут назад

      (с) ИММоций.

      Мля, всяко видел ......., но это хит

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      Рейтинг: +5132

      neim > MaxRnD 16 минут назад

      Да уж, ИММоции они такие ... )))

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