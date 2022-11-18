Жена Карпина: «Как же мне стыдно за наших болельщиков»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, раскритиковала болельщиков после ничьей с Таджикистаном (0:0).

«Почитала комментарии про вчерашнюю игру. Стараюсь этого не делать, но в поезде было время, увы.

Как же мне стыдно за наших болельщиков (не всех, конечно). Не потому, что поливают наших ребят, к этому у меня уже иммунитет.

Мне стыдно и неловко читать, какими словами называют, как принижают, да просто оскорбляют соперников. Страну, которая согласилась сыграть, которая так тепло приняла. Хотя бы за это можно говно придержать?

Спорт – это и про уважение соперника», – написала Карпина в соцсети.

Россия не смогла обыграть 108-ю команду в рейтинге ФИФА.

Матч проходил в Душанбе.

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