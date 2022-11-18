Жена Карпина: «Как же мне стыдно за наших болельщиков»

А я, вот, рад, что у нас ещё много БОЛЕЛЬЩИКОВ, а не проплаченных "поддерживающих".
БОЛЕЛЬЩИКИ смотрели то, что ИГРОЙ назвать нельзя. Так... "встреча команд Таджикистана и России"....
БОЛЕЛЬЩИКИ прямо высказали своё мнение о том безобразии, что видели.
А эта баба о своём кармане печётся как может: очень большое бабло за сборную их семейке явно лишним не будет.
Болельщики НЕ Таджикистан оскорбляли, а выражали своё возмущение тем, что Валерик, взяв ребят-футболистов (хороших российских футболистов), поехал с ними, как оказалось, в развлекательную поездку по Средней Азии за счёт НАШИХ денег, т. е. денег налогоплательщиков.
Никогда не считал Валерика человеком высоких моральных принципов.
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, раскритиковала болельщиков после ничьей с Таджикистаном (0:0).
«Почитала комментарии про вчерашнюю игру. Стараюсь этого не делать, но в поезде было время, увы.
Как же мне стыдно за наших болельщиков (не всех, конечно). Не потому, что поливают наших ребят, к этому у меня уже иммунитет.
Мне стыдно и неловко читать, какими словами называют, как принижают, да просто оскорбляют соперников. Страну, которая согласилась сыграть, которая так тепло приняла. Хотя бы за это можно говно придержать?
Спорт – это и про уважение соперника», – написала Карпина в соцсети.
- Россия не смогла обыграть 108-ю команду в рейтинге ФИФА.
- Матч проходил в Душанбе.
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