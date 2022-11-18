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    «Манчестер Юнайтед» подаст в суд на Роналду из-за его интервью

    «Манчестер Юнайтед» нанял адвокатов для судебного разбирательства с нападающим Криштиану Роналду.

    Клуб намерен подать иск против португальца из-за его скандального интервью Пирсу Моргану.

    В «МЮ» считают, что 37-летний футболист нарушил условия контракта.

    • Договор Роналду с «Юнайтед» истекает летом 2023 года.
    • Вероятно, стороны расторгнут соглашение.
    • Криштиану в интервью раскритиковал клуб, главного тренера Эрика тен Хага и других.

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    Источник: The Guardian

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