«Манчестер Юнайтед» подаст в суд на Роналду из-за его интервью

«Манчестер Юнайтед» нанял адвокатов для судебного разбирательства с нападающим Криштиану Роналду.
Клуб намерен подать иск против португальца из-за его скандального интервью Пирсу Моргану.
В «МЮ» считают, что 37-летний футболист нарушил условия контракта.
- Договор Роналду с «Юнайтед» истекает летом 2023 года.
- Вероятно, стороны расторгнут соглашение.
- Криштиану в интервью раскритиковал клуб, главного тренера Эрика тен Хага и других.
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Источник: The Guardian