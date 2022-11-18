Роналду: «Тен Хаг не уважает меня. Он не имеет права выпускать меня на три минуты»

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду высказался о главном тренере клуба Эрике тен Хаге.
«Ты не ставишь меня против «Манчестер Сити» из уважения к моей карьере и хочешь выпустить на три минуты против «Тоттенхэма». Это бессмысленно.
Объяснения тренера – отговорки. Я не хочу критиковать его. У него может быть другое мнение. Тен Хаг не уважает меня так, как я этого заслуживаю. Поэтому в матче с «Тоттенхэмом» я и ушел в раздевалку.
Тренер не имеет права выпускать меня на три минуты. Извините, я не такой игрок. Я знаю, что могу дать команде», – сказал Роналду.
- Из-за интервью у Роналду возникли проблемы с игроками, тренерами и руководством «Манчестер Юнайтед».
- 37-летний португалец близок к уходу из клуба.
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
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Источник: Sky Sports