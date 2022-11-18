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    Роналду: «Тен Хаг не уважает меня. Он не имеет права выпускать меня на три минуты»

    Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду высказался о главном тренере клуба Эрике тен Хаге.

    «Ты не ставишь меня против «Манчестер Сити» из уважения к моей карьере и хочешь выпустить на три минуты против «Тоттенхэма». Это бессмысленно.

    Объяснения тренера – отговорки. Я не хочу критиковать его. У него может быть другое мнение. Тен Хаг не уважает меня так, как я этого заслуживаю. Поэтому в матче с «Тоттенхэмом» я и ушел в раздевалку.

    Тренер не имеет права выпускать меня на три минуты. Извините, я не такой игрок. Я знаю, что могу дать команде», – сказал Роналду.

    • Из-за интервью у Роналду возникли проблемы с игроками, тренерами и руководством «Манчестер Юнайтед».
    • 37-летний португалец близок к уходу из клуба.
    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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    Источник: Sky Sports

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17849

      Cleaner 29 минут назад

      Роналду, с каких это пор игрок(престарелый по футбольным меркам) решает что ДОЛЖЕН делать ТРЕНЕР, а что нет???

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      Рейтинг: +6140

      Красногорск_Фан > Cleaner 21 минуту назад

      Напомни - Месси в Барселоне, Мбаппе в ТСЖ так не делали / ют? это распространенное явление. И Роналду футбольного опыта имеет не меньше Тен хага а то и больше. У Тен хага нет 84 персональных наград

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      Рейтинг: +17849

      Cleaner > Красногорск_Фан 9 минут назад

      У Вас проблемы с ТСЖ? Опечатка по Фрейду???..)

      ПС: Все награды Роналду - В ПРОШЛОМ! А сейчас он игрочек среднего уровня даже для МЮ. Но понять этого не может и не хочет.

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