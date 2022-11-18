Роналду назвал Руни «крысой». Ранее он заявил, что выглядит лучше него

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду в очередной раз негативно высказался об экс-одноклубнике Уэйне Руни.
Ранее португалец заявил: «Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так»ю
– Чего у тебя больше: фунтов на счету или подписчиков?
– Хороший вопрос! Наверное, одинаково!
– Я просто пытаюсь понять, как Уэйн Руни может ненавидеть тебя еще больше.
– Не только он. Представь, как все остальные крысы тоже будут критиковать меня. Но все же хорошо до сих пор быть номером один».
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».
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Источник: Sky Sports