Роналду назвал Руни «крысой». Ранее он заявил, что выглядит лучше него

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду в очередной раз негативно высказался об экс-одноклубнике Уэйне Руни.

Ранее португалец заявил: «Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так»ю

– Чего у тебя больше: фунтов на счету или подписчиков?

– Хороший вопрос! Наверное, одинаково!

– Я просто пытаюсь понять, как Уэйн Руни может ненавидеть тебя еще больше.

– Не только он. Представь, как все остальные крысы тоже будут критиковать меня. Но все же хорошо до сих пор быть номером один».

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Юнайтед» истекает летом.

Сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ» и «Челси».

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию