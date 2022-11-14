«Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так». Роналду ответил на критику Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о том, что его критикует бывший одноклубник Уэйн Руни.

«Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне.

Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так», – заявил Роналду.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

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