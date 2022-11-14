Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так». Роналду ответил на критику Руни

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о том, что его критикует бывший одноклубник Уэйн Руни.

    «Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне.

    Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так», – заявил Роналду.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «МЮ» истекает летом 2023 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Все замерло во времени». Роналду раскритиковал инфраструктуру «МЮ» 4
    Каррагер высмеял слова Роналду о поддержке со стороны болельщиков «МЮ»
    Роналду рассказал, как Фергюсон уговорил его вернуться в «МЮ» вместо перехода в «Ман Сити» 7
    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18025

      житель СПб 7 часов назад

      При всем уважении (точнее, не уважении, а прошлом восхищении) к Руни, это действительно так.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11