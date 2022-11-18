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    Власти Катара не разрешат продавать пиво на ЧМ-2022. ФИФА узнала об этом за 3 дня до начала турнира

    Власти Катара, где пройдет ЧМ-2022, не разрешили продавать пиво на стадионах во время турнира.

    По информации The Times, катарские власти уведомили ФИФА о запрете за три дня до начала турнира. С большой долей вероятности, официально об этом решении объявят сегодня.

    Если Катар объявит о запрете на продажу пива, ФИФА не сможет выполнить условия многомиллионного контракта с Bud.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: The Times

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12097

      Алексей З 1 час назад

      Когда продавали Катару ЧМ , не знали как к алкоголю в исламских странах относятся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +897

      Эном айс 1 час назад

      Журавель резко передумал лезть в книгу Гиннесса . Вообще, сказал, не поеду..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +66490

      portero 2 часа назад

      Прикольно кинули ФИФУчек!!!! И ведь проглотят и будут сосать, то что прикажут... типо организация независимая, полит проститутки везде....

      2
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      Рейтинг: +3277

      acor94 2 часа назад

      Отличная новость. Учись ВВП как ставить фифа на колени. Нет пиву и точка.

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      Рейтинг: +8241

      vladik12 2 часа назад

      Вместо пива будут "Напитки из Черноголовки".

      1
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