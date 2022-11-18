Власти Катара не разрешат продавать пиво на ЧМ-2022. ФИФА узнала об этом за 3 дня до начала турнира

Когда продавали Катару ЧМ , не знали как к алкоголю в исламских странах относятся.
Власти Катара, где пройдет ЧМ-2022, не разрешили продавать пиво на стадионах во время турнира.
По информации The Times, катарские власти уведомили ФИФА о запрете за три дня до начала турнира. С большой долей вероятности, официально об этом решении объявят сегодня.
Если Катар объявит о запрете на продажу пива, ФИФА не сможет выполнить условия многомиллионного контракта с Bud.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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