Власти Катара не разрешат продавать пиво на ЧМ-2022. ФИФА узнала об этом за 3 дня до начала турнира

Власти Катара, где пройдет ЧМ-2022, не разрешили продавать пиво на стадионах во время турнира.

По информации The Times, катарские власти уведомили ФИФА о запрете за три дня до начала турнира. С большой долей вероятности, официально об этом решении объявят сегодня.

Если Катар объявит о запрете на продажу пива, ФИФА не сможет выполнить условия многомиллионного контракта с Bud.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию