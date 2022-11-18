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    Баринов рассказал, какая команда им интересуется

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что сейчас им интересуется команда из Турции.

    — Интерес, про который ты сказал, это не команда, борющаяся за выживание?

    — Нет. Более того, это команда, играющая в еврокубках. Наверное, можно признаться, что это команда из Турции.

    • Баринов провел 20 матчей в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
    • Летом он мог перейти в «Валенсию».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +739

      SLADE2019 1 час назад

      Сказал бы уже прямо. Что за тайна такая интересная, раз фактически раскрыл ее?

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