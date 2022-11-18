Баринов рассказал, какая команда им интересуется

Сказал бы уже прямо. Что за тайна такая интересная, раз фактически раскрыл ее?
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что сейчас им интересуется команда из Турции.
— Интерес, про который ты сказал, это не команда, борющаяся за выживание?
— Нет. Более того, это команда, играющая в еврокубках. Наверное, можно признаться, что это команда из Турции.
- Баринов провел 20 матчей в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
- Летом он мог перейти в «Валенсию».
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