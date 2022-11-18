Баринов рассказал, какая команда им интересуется

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что сейчас им интересуется команда из Турции.

— Интерес, про который ты сказал, это не команда, борющаяся за выживание?

— Нет. Более того, это команда, играющая в еврокубках. Наверное, можно признаться, что это команда из Турции.

Баринов провел 20 матчей в этом сезоне, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

Летом он мог перейти в «Валенсию».

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию