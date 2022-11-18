Роналду: «Завершу карьеру, если сборная Португалии выиграет ЧМ-2022»

Нападающий «МЮ» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал условие, при котором он завершит карьеру в ближайшее время.
«Завершу ли я карьеру, если Португалия станет чемпионом мира? Да, завершу. 100 процентов», – сказал Роналду.
- Роналду близок к уходу из «МЮ».
- В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.
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Источник: Sky Sports