Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Роналду: «Завершу карьеру, если сборная Португалии выиграет ЧМ-2022»

    Нападающий «МЮ» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал условие, при котором он завершит карьеру в ближайшее время.

    «Завершу ли я карьеру, если Португалия станет чемпионом мира? Да, завершу. 100 процентов», – сказал Роналду.

    • Роналду близок к уходу из «МЮ».
    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Португалии станут Уругвай, Южная Корея и Гана.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Роналду: «Тен Хаг не уважает меня. Он не имеет права выпускать меня на три минуты» 2
    Роналду заявил, что хочет поужинать с Месси 1
    Роналду: «Буду рад, если АПЛ выиграет «Арсенал»
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:23
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +674

      111ax 47 минут назад

      да они не. вытянут, а если вытянут ну это реально фантастика будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1508

      koli4ka 1 час назад

      а составчик у португалов далеко не хилый собрался,думаю в полуфинал они точно попадут,а там как фортуна распорядится...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3276

      acor94 2 часа назад

      Надеюсь Португалия не выйграет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3382

      AZ 2 часа назад

      Долго "играть" будешь... Этот ЧМ думаю возьмет Аргентина...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7566

      mihail200606 2 часа назад

      Ну играй тогда дальше...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11