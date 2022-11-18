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    «Оренбург» подтвердил, что «Краснодар» ведет переговоры с Личкой: «Не хотим его отпускать»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил информацию об интересе «Краснодара» к главному тренеру клуба Марцелу Личке.

    «Да, «Краснодар» действительно хочет видеть у себя Марцела, это правда. Сейчас идет диалог. У нас нет желания отпускать его в «Краснодар».

    Есть контракт, проект и самое главное – человеческие отношения. Не хотелось бы, что тренер бросал проект на половине пути. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Мы хотим, чтобы Марцел остался в «Оренбурге», — сказал Андреев.

    • Сообщалось, что «Краснодар» уволит главного тренера Александра Сторожука.
    • Команда занимает 8-е место в РПЛ.
    • На выходных клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23536

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Оренбург однозначно потеряет, и не верится, что Краснодар угадает.

      0
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      Рейтинг: +66490

      portero 2 часа назад

      Не факт что под "доброй" опекой хозяина у него получиться, придётся хозяину напоминать не раз, кто тренер, а он напомнит кто хозяин и до свидание.....

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