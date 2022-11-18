«Оренбург» подтвердил, что «Краснодар» ведет переговоры с Личкой: «Не хотим его отпускать»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил информацию об интересе «Краснодара» к главному тренеру клуба Марцелу Личке.
«Да, «Краснодар» действительно хочет видеть у себя Марцела, это правда. Сейчас идет диалог. У нас нет желания отпускать его в «Краснодар».
Есть контракт, проект и самое главное – человеческие отношения. Не хотелось бы, что тренер бросал проект на половине пути. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Мы хотим, чтобы Марцел остался в «Оренбурге», — сказал Андреев.
- Сообщалось, что «Краснодар» уволит главного тренера Александра Сторожука.
- Команда занимает 8-е место в РПЛ.
- На выходных клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».
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Источник: «РБ Спорт»