«Оренбург» подтвердил, что «Краснодар» ведет переговоры с Личкой: «Не хотим его отпускать»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил информацию об интересе «Краснодара» к главному тренеру клуба Марцелу Личке.

«Да, «Краснодар» действительно хочет видеть у себя Марцела, это правда. Сейчас идет диалог. У нас нет желания отпускать его в «Краснодар».

Есть контракт, проект и самое главное – человеческие отношения. Не хотелось бы, что тренер бросал проект на половине пути. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время. Мы хотим, чтобы Марцел остался в «Оренбурге», — сказал Андреев.

Сообщалось, что «Краснодар» уволит главного тренера Александра Сторожука.

Команда занимает 8-е место в РПЛ.

На выходных клуб уступил со счетом 1:5 «Оренбургу».

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