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    • В «Динамо» оценили вероятность приглашения Мостового в тренерский штаб

    В «Динамо» оценили вероятность приглашения Мостового в тренерский штаб

    Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о будущем Александра Мостового, который ранее прошел стажировку у главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

    – Александр Мостовой не исключил, что может войти в штаб Лички в «Динамо». Вы такой вариант тоже не исключаете?

    – В нашей жизни ничего нельзя исключать.

    • Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой проходил обучение на тренера в академии РФС в группе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».
    • В ноябре экс-футболист прошел стажировку в «Динамо».
    • 56-летний Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.12.2024 13:46
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1733828230
    ...в нашей жизни ничего нельзя исключить,кроме Мостового.
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    sochi-2013
    1733837072
    блондинка и динозавр. 50 на 50.
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    The only one
    1733838392
    С Личкой будет отличная пара. Два обезбашенных. Сезон- и динамики лидеры ФНЛ.
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