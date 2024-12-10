В «Динамо» оценили вероятность приглашения Мостового в тренерский штаб

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о будущем Александра Мостового, который ранее прошел стажировку у главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

– Александр Мостовой не исключил, что может войти в штаб Лички в «Динамо». Вы такой вариант тоже не исключаете?

– В нашей жизни ничего нельзя исключать.

Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой проходил обучение на тренера в академии РФС в группе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».

В ноябре экс-футболист прошел стажировку в «Динамо».

56-летний Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.

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