В «Динамо» оценили вероятность приглашения Мостового в тренерский штаб

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о будущем Александра Мостового, который ранее прошел стажировку у главного тренера бело-голубых Марцела Лички.
– Александр Мостовой не исключил, что может войти в штаб Лички в «Динамо». Вы такой вариант тоже не исключаете?
– В нашей жизни ничего нельзя исключать.
- Экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой проходил обучение на тренера в академии РФС в группе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».
- В ноябре экс-футболист прошел стажировку в «Динамо».
- 56-летний Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов