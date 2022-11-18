Зарема отреагировала на запрет продажи алкогольного пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своем отношении к запрету продажи алкогольного пива на катарских стадионах во время чемпионата мира.

«Это решение было вполне ожидаемо. Официальные лица, голосующие за Катар, обязаны были учесть все культурные и религиозные особенности этой страны.

А почему пиво до сих пор не разливается на стадионах в России – вопрос к тем, кто обвиняет клубы в нежелании и неспособности зарабатывать», – заявила Зарема.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.

Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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