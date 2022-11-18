Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зарема отреагировала на запрет продажи алкогольного пива на стадионах ЧМ-2022 в Катаре

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о своем отношении к запрету продажи алкогольного пива на катарских стадионах во время чемпионата мира.

    «Это решение было вполне ожидаемо. Официальные лица, голосующие за Катар, обязаны были учесть все культурные и религиозные особенности этой страны.

    А почему пиво до сих пор не разливается на стадионах в России – вопрос к тем, кто обвиняет клубы в нежелании и неспособности зарабатывать», – заявила Зарема.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Агент Бакаева жестко ответил Зареме: «Кто-то вылетел из сборной, а кто-то – из «Спартака» 3
    Зарема опровергла слова Агузарова про Бакаева: «Мы не сумасшедшие, чтобы просить за него 10 миллионов» 4
    Мостовой: «Зарема снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь как мужчина?» 10
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5899

      subbotaspartak 21 минуту назад

      Не знаю как на новых стадионах, не был,на остальных туалеты к пиву поставьте.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +685

      Suvorov51 > subbotaspartak 1 минуту назад

      ХЕРНЯ КАКАЯ ТО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17861

      Cleaner 1 час назад

      Ну как же Чемпионат Мира и БЕЗ ЗАРЕМЫ!!!...)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11