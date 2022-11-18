Тарханов: «Всегда проще сказать, что сборная – говно, но нужно наигрывать состав»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал результат матча между сборными Таджикистана и России (0:0).

«Конечно, матч получился неоднозначным. Все ждали победы сборной России, но не получилось. Сейчас задача номер один для Карпина — посмотреть на молодежь, обновление состава. Мы должны быть готовы к возвращению на международную арену.

Что касается Таджикистана, то они провели очень хороший матч. Сейчас все команды научились обороняться, все тактически действуют грамотно. Поэтому и возникли вчера проблемы со вскрытием обороны Таджикистана. Только Пиняев за счет индивидуального мастерства пытался что-то создавать.

Не нужно сейчас критиковать сборную. Всегда проще сказать, что сборная — говно! Карпин строит команду на перспективу.

Проблемы есть, но нужно делать правильные выводы. Сейчас результат неважен. Нужно наигрывать команду. В матче против Узбекистана ждем основной состав. Страшного ничего не произошло», — сказал Тарханов.

Россия не смогла обыграть 108-ю команду в рейтинге ФИФА.

Матч проходил в Душанбе.

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