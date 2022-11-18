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    Тарханов: «Всегда проще сказать, что сборная – говно, но нужно наигрывать состав»

    Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал результат матча между сборными Таджикистана и России (0:0).

    «Конечно, матч получился неоднозначным. Все ждали победы сборной России, но не получилось. Сейчас задача номер один для Карпина — посмотреть на молодежь, обновление состава. Мы должны быть готовы к возвращению на международную арену.

    Что касается Таджикистана, то они провели очень хороший матч. Сейчас все команды научились обороняться, все тактически действуют грамотно. Поэтому и возникли вчера проблемы со вскрытием обороны Таджикистана. Только Пиняев за счет индивидуального мастерства пытался что-то создавать.

    Не нужно сейчас критиковать сборную. Всегда проще сказать, что сборная — говно! Карпин строит команду на перспективу.

    Проблемы есть, но нужно делать правильные выводы. Сейчас результат неважен. Нужно наигрывать команду. В матче против Узбекистана ждем основной состав. Страшного ничего не произошло», — сказал Тарханов.

    • Россия не смогла обыграть 108-ю команду в рейтинге ФИФА.
    • Матч проходил в Душанбе.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12097

      Алексей З 1 час назад

      Как можно обновлять если мы не представляем основы ? Как оценить то , что мы уже больше года не видим.
      Дело не в сопернике , вы покажите свою игру , свою силу, какие связи наигрываются ?
      Продлили с ним контракт, это значит РФС устраивает такая игра сборной ?

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      Рейтинг: +23536

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Уважаю Александра Фёдоровича, Валерия Георгиевича тоже, но вчерашняя игра - воплощение цинизма и безответственности.

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      Рейтинг: +8241

      vladik12 2 часа назад

      Чтобы наигрывать состав, футболисты должны играть. А вчера не играли. Вчера ПИНАЛИ ПУИ!

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