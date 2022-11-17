«Локомотив» провел первую тренировку под руководством Галактионова

Новый главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов приступил к исполнению обязанностей.
Сегодня команда провела первую тренировку под руководством 38-летнего специалиста.
- «Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.
- Москвичи набрали 13 очков в 17 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
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Источник: телеграм-канал «Локомотива»