Хлусевич рассказал, чего не хватило сборной России в игре с Таджикистаном

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.

Команды сыграли в Душанбе.

Итоговый счет – 0:0.

«Весь матч полностью контролировали игру. У соперника были какие‑то моменты. А у нас полуподходы, каких‑то стопроцентных моментов не было.

Не хватало последнего удара, последней передачи», – сказал Хлусевич.

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