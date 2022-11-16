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  • Широков: «По каким критериям Галактионова назначили в «Локо»? Что он сделал в Нижнем?»

Широков: «По каким критериям Галактионова назначили в «Локо»? Что он сделал в Нижнем?»

16 ноября 2022, 18:51
8

Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

«Есть 6 очков разницы от 12 места. И я пока не вижу, за счет чего они могут вылезти из этой зоны, и, скорее всего, команда будет бороться за то, чтобы не вылететь напрямую.

Не вижу, по каким критериям назначили Галактионова — что он сделал выдающегося в Нижнем? Существенного улучшения качества игры не увидел, многие игры — глубоко от обороны. «Локомотиву» нужен тренер с харизмой и авторитетом. Но дай бог, чтобы у российского специалиста все получилось», – сказал Широков.

  • «Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.
  • Тренер также работает в молодежной сборной России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Нижний Новгород Широков Роман Галактионов Михаил
Комментарии (8)
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Fusballer
1668614707
Пари НН идёт выше чем Локо)))
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фанат джигурды
1668614924
По каким критериям Широков на свободе?
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DOCTOR PENALTY
1668616653
Широков занял твёрдое место в основном составе завистников. Мостовой капитан.
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