Широков: «По каким критериям Галактионова назначили в «Локо»? Что он сделал в Нижнем?»

Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

«Есть 6 очков разницы от 12 места. И я пока не вижу, за счет чего они могут вылезти из этой зоны, и, скорее всего, команда будет бороться за то, чтобы не вылететь напрямую.

Не вижу, по каким критериям назначили Галактионова — что он сделал выдающегося в Нижнем? Существенного улучшения качества игры не увидел, многие игры — глубоко от обороны. «Локомотиву» нужен тренер с харизмой и авторитетом. Но дай бог, чтобы у российского специалиста все получилось», – сказал Широков.

«Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.

Тренер также работает в молодежной сборной России.

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