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    Широков: «По каким критериям Галактионова назначили в «Локо»? Что он сделал в Нижнем?»

    Экс-футболист сборной России Роман Широков прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

    «Есть 6 очков разницы от 12 места. И я пока не вижу, за счет чего они могут вылезти из этой зоны, и, скорее всего, команда будет бороться за то, чтобы не вылететь напрямую.

    Не вижу, по каким критериям назначили Галактионова — что он сделал выдающегося в Нижнем? Существенного улучшения качества игры не увидел, многие игры — глубоко от обороны. «Локомотиву» нужен тренер с харизмой и авторитетом. Но дай бог, чтобы у российского специалиста все получилось», – сказал Широков.

    • «Локо» заключил с Галактионовым контракт до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.
    • Тренер также работает в молодежной сборной России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23520

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      Широков занял твёрдое место в основном составе завистников. Мостовой капитан.

      0
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      Рейтинг: +119

      Стоп всем 26 минут назад

      Широков --пинал ногами по голове арбитра лежавшего на поле...И эта тварь что то там вякает ?

      0
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      Рейтинг: +2760

      фанат джигурды 31 минуту назад

      По каким критериям Широков на свободе?

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      Рейтинг: +16442

      Fusballer 34 минуты назад

      Пари НН идёт выше чем Локо)))

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