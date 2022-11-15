Дзюба: «Не слушайте злые языки. Я продолжу играть в футбол»

Бывший нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба дал понять, что не собирается завершать карьеру.

«Решил записать небольшое видео, так как вокруг много всяких разговоров, домыслов и некрасивых вещей.

Хочу сказать: спасибо всем огромное за беспокойство и ваше внимание. Пишете вокруг, а я пропал с радаров.

Нужно было перезагрузиться, переосмыслить многое и вернуться с новыми силами и эмоциями. Не переживайте, у меня всe хорошо.

Не слушайте злые языки. Недоброжелатели говорят неправду, не обращайте внимания. Сейчас выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол», – сказал Дзюба на видео в своих соцсетях.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Интерес к форварду проявляют «Рубин» и «Торпедо».

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