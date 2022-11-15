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    Дзюба: «Не слушайте злые языки. Я продолжу играть в футбол»

    Бывший нападающий «Адана Демирспора» Артем Дзюба дал понять, что не собирается завершать карьеру.

    «Решил записать небольшое видео, так как вокруг много всяких разговоров, домыслов и некрасивых вещей.

    Хочу сказать: спасибо всем огромное за беспокойство и ваше внимание. Пишете вокруг, а я пропал с радаров.

    Нужно было перезагрузиться, переосмыслить многое и вернуться с новыми силами и эмоциями. Не переживайте, у меня всe хорошо.

    Не слушайте злые языки. Недоброжелатели говорят неправду, не обращайте внимания. Сейчас выслушаю все предложения и продолжу играть в футбол», – сказал Дзюба на видео в своих соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66471

      portero 56 минут назад

      Ну уж злее и говнистее твоего язычка сложно найти....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +747

      г.Онега 1 час назад

      В Сочи возмут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3052

      Ziklop > г.Онега 3 минуты назад

      всё зависит от его запросов и вые.бонов.

      0
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