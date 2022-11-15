Названа тройка самых молодых футболистов на ЧМ-2022

Определен топ-3 самых молодых игроков на чемпионате мира в Катаре.
Первое место занял нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юссуфа Мукоко (дата рождения – 20 ноября 2004 года).
Вторым стал форвард сборной Австралии Гаранг Куол (15 сентября 2004 года).
Замкнул тройку полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави (5 августа 2004 года).
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
- Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.
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Источник: «Бомбардир»