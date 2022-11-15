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    Названа тройка самых молодых футболистов на ЧМ-2022

    Определен топ-3 самых молодых игроков на чемпионате мира в Катаре.

    Первое место занял нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Юссуфа Мукоко (дата рождения – 20 ноября 2004 года).

    Вторым стал форвард сборной Австралии Гаранг Куол (15 сентября 2004 года).

    Замкнул тройку полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави (5 августа 2004 года).

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Составы всех групп можно посмотреть по ссылке.
    • Итоговые заявки команд-участниц доступны здесь.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +127

      RusUltras 15 минут назад

      Мукоко вполне может стать самым молодым чемпионом мира, после Пеле

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